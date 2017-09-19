Наказывать родителей за отказ от вакцинации детей предлагает Минздрав России

18:37, 19 сентября 2017 г.

Родителям, чьи дети заболели из-за не поставленной вовремя прививки, хотят уменьшить оплату больничного. Правда, предложение уже раскритиковала Государственная Дума и детский омбудсмен страны. А что думают о таком подходе у нас в регионе и как много родителей сейчас действительно отказываются от прививок, расскажем в следующем материале.

- Сделала две прививки, реакция была не очень хорошая. От остальных отказалась.

- В интернете пишут о вреде прививок, что они содержат тяжелые металлы и ртуть.

- Аналогичного мнения. Я теперь даже манту детям не делаю.

Родителей с такой позицией в последние годы становится все больше. В Иркутской области тех, кто не делает прививки, 4% от общего числа. Цифра для региона немаленькая. С тенденцией отказа от прививок врачи борются уже во всем мире. В Европе подобные отказы уже спровоцировали вспышку кори - заболевания, о котором не вспоминали долгие десятилетия. В итоге родителей уже начали наказывать. Например, в Бельгии за отказ прививаться от полиомиелита призывают к суду. "Я думаю, что государство вправе принимать такие решения, чтобы защитить общество от эпидемиологических эксцессов, от эпидемиологического неблагополучия по тем или иным инфекциям. Нужно понуждать людей все-таки принимать правильные решения", - прокомментировал Юрий Лысанов, главный эпидемиолог Иркутской области.

Однако родители такую меру называют крайней. Против инициативы выступили 70% граждан. Непонятно, как будет устанавливаться вина родителей. К тому же, возможно, в таких условиях мама или папа могут просто не пойти на больничный. Экономическая ситуация в стране и так непростая. 

- Я думаю, каждый родитель вправе сам выбирать. Это его ребенок. Я считаю, что лучше ставить прививки. Если нам прямо так не видно, что она действует, то все равно ребенку она помогает. Не зря же врачи придумали прививки.

- Я считаю, что это крайняя мера. Нужно пропагандировать. Чтобы не болели детки наши, чтобы были здоровые, чтобы не заражали других.

В самом министерстве поясняют: пока вопрос нужно обсудить. Лишать родителей оплачиваемого больничного прямо сейчас не будут. Однако медики призывают еще раз задуматься о вакцинации. Тем более впереди осенне-зимний период и эпидемия гриппа, которая случается каждый год.

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