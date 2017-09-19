Уникальную операцию на двух органах выполнили иркутские хирурги

18:15, 19 сентября 2017 г.

И сердце не болит, и врут календари... Как говорится, из песни слов не выкинешь. Но сейчас речь идет о пациенте Иркутской областной больницы. Врачи двух отделений лечебницы - кардиологического и торакального - провели уникальную для региона операцию. Одновременно починили сердце и легкие и сумели победить диагноз, при котором продолжительность жизни измеряется днями.

Новый отсчет новой жизни. В отделение кардиохирургии Владимир Денисенко из поселка Михайловка Иркутской области попал всего пару недель назад. В крайне тяжелом состоянии и сразу в реанимацию. Сердце не справлялось со своей прямой обязанностью снабжать кровью другие органы. Врачи начали подготовку к срочной операции, когда громом прозвучал еще один диагноз: в правом легком пациента обнаружили опухоль.

Два хирургических вмешательства, между которыми должно пройти два-три месяца. Это то, что ожидало бы Владимира раньше. Но вот что сделали врачи. Они выполнили операцию на двух органах одновременно. Около пяти часов хирурги кардиологического и торакального отделений провели у операционного стола. Сначала в условиях искусственного кровообращения "отремонтировали" сердце. По методу Бенталла. Схематично это выглядит так: часть аорты  заменяют специальным синтетическим протезом. Второй этап провели уже на работающем сердце. Хирурги удалили из легкого два объемных образования, которые, как выяснилось позже, были доброкачественными. Хотя, говорят доктора, готовились к самому сложному. "Мы были готовы к расширению операции до удаления легкого, удаления всех групп лимфоузлов. Мы подготовлены были к этому. Такие операции возможны при объемных образованиях легких, средостения, пищевода", - говорит Вячеслав Батеха, врач-кардиохирург Иркутской областной клинической больницы.

На вторые сутки после операции Владимира перевели из реанимации в обычную палату, на третий день пациент начал улыбаться. Сегодня 56-летнего мужчину выписывают. "Дальнейшее наблюдение будет производиться врачами по месту жительства. И раз в полугодие, раз в год пациент будет приезжать к нам, в отделение поликлиники, будет осуществляться его динамическое наблюдение, кардиографическое исследование, в том числе наблюдение торакальными хирургами", - сообщила Елена Багадаева, врач-кардиолог Иркутской областной клинической больницы.

Ведущие кардиохирургические клиники Москвы, Новосибирска, Краснодара подобные операции выполняют уже давно и достаточно часто. Для иркутских хирургов это опыт первый. И пока  уникальный.

Заметки

"Барьеров нет" от 15.09.2017

В муниципальном автопарке Иркутска обновление. Его пополнили 17 новых автобусов. Все они низкопольные со специальными пандусами. А...

22:23, 15 сентября 2017 г.

На Иркутскую область надвигается непогода

По данным метеорологов, уже в ближайшие сутки в некоторых районах Иркутской области пройдут грозы и усилится ветер. Порывы будут...

14:06, 13 сентября 2017 г.

Снег и дождь придут в Иркутскую область

Кроме того, ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области. Также в западных, северо-западных,...

16:50, 08 сентября 2017 г.

Заморозки и высокие классы пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

Непогода придет в регион ближе к концу недели, синоптики ожидают понижение ночных температур до минус 5 градусов. Главное управление...

16:00, 06 сентября 2017 г.

Погода ухудшится в Иркутской области

Грозы, дождь и даже заморозки ожидают в Иркутской области. Ненастная погода придет в регион уже в ближайшие дни. Пятого сентября на...

17:57, 04 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 25.08.2017

Стремясь отобразить этот мир, он лепит свой из сотен реалистичных скульптур. В этом выпуске программы "Барьеров нет" наши...

20:40, 25 августа 2017 г.

Смотрите программу "Разговор о важном" в эфире канала "Домашний"

С чего началась иркутская зоогалерея? Что ест медведь и сколько пищи ему нужно в день? Какой зверь самый дорогой? Обо всем этом вы...

16:16, 24 августа 2017 г.

Смотрите программу "Разговор о важном" в эфире телеканала "Домашний"

Новому аэропорту в Иркутске быть. Росавиация одобрила реконструкцию воздушной гавани. О грандиозных планах в эксклюзивном интервью...

18:13, 18 августа 2017 г.

"Барьеров нет" от 11.08.2017

Ровно через три недели начнется новый учебный год, и сесть за парту наравне с другими смогут еще больше детей с ограниченными...

20:54, 11 августа 2017 г.

Россия - одна из худших в мире стран для пенсионеров

В Глобальном пенсионном индексе крупной инвесткомпании наша страна заняла 40-е место из 43 возможных. Хуже пожилым людям живется только в...

15:54, 20 июля 2017 г.