Уникальную операцию на двух органах выполнили иркутские хирурги 18:15, 19 сентября 2017 г.



И сердце не болит, и врут календари... Как говорится, из песни слов не выкинешь. Но сейчас речь идет о пациенте Иркутской областной больницы. Врачи двух отделений лечебницы - кардиологического и торакального - провели уникальную для региона операцию. Одновременно починили сердце и легкие и сумели победить диагноз, при котором продолжительность жизни измеряется днями.

Новый отсчет новой жизни. В отделение кардиохирургии Владимир Денисенко из поселка Михайловка Иркутской области попал всего пару недель назад. В крайне тяжелом состоянии и сразу в реанимацию. Сердце не справлялось со своей прямой обязанностью снабжать кровью другие органы. Врачи начали подготовку к срочной операции, когда громом прозвучал еще один диагноз: в правом легком пациента обнаружили опухоль.

Два хирургических вмешательства, между которыми должно пройти два-три месяца. Это то, что ожидало бы Владимира раньше. Но вот что сделали врачи. Они выполнили операцию на двух органах одновременно. Около пяти часов хирурги кардиологического и торакального отделений провели у операционного стола. Сначала в условиях искусственного кровообращения "отремонтировали" сердце. По методу Бенталла. Схематично это выглядит так: часть аорты заменяют специальным синтетическим протезом. Второй этап провели уже на работающем сердце. Хирурги удалили из легкого два объемных образования, которые, как выяснилось позже, были доброкачественными. Хотя, говорят доктора, готовились к самому сложному. "Мы были готовы к расширению операции до удаления легкого, удаления всех групп лимфоузлов. Мы подготовлены были к этому. Такие операции возможны при объемных образованиях легких, средостения, пищевода", - говорит Вячеслав Батеха, врач-кардиохирург Иркутской областной клинической больницы.

На вторые сутки после операции Владимира перевели из реанимации в обычную палату, на третий день пациент начал улыбаться. Сегодня 56-летнего мужчину выписывают. "Дальнейшее наблюдение будет производиться врачами по месту жительства. И раз в полугодие, раз в год пациент будет приезжать к нам, в отделение поликлиники, будет осуществляться его динамическое наблюдение, кардиографическое исследование, в том числе наблюдение торакальными хирургами", - сообщила Елена Багадаева, врач-кардиолог Иркутской областной клинической больницы.

Ведущие кардиохирургические клиники Москвы, Новосибирска, Краснодара подобные операции выполняют уже давно и достаточно часто. Для иркутских хирургов это опыт первый. И пока уникальный.