Певица Сайнхо Намчылак даст концерт в Иркутске

18:06, 19 сентября 2017 г.

Она родилась в Тыве, но живет и работает в Австрии. Поет на трех языках и записала более 70 альбомов. Обладательница уникального тембра Сайнхо Намчылак выступит в Иркутске. Певица экспериментирует с разными жанрами и направлениями. Вот и в наш город приехала, чтобы участвовать в фестивале авангардной музыки "Fall ap!", то есть "Падай вверх!".

Прогулка по осеннему Иркутску - знакомство с городом и заодно обсуждение последних деталей перед выступлением. Певица Сайнхо Намчылак и иркутский музыкант Евгений Маслобоев знакомы давно, вместе участвовали в разных фестивалях. Оба работают в жанрах авангарда и экспериментальной музыки. Сайнхо соединяет тувинское горловое пение, джазовые гармонии и живопись.

Увидеть выступление Сайнхо можно будет уже в среду в галерее современного искусства. Это перфоманс - под музыку на тонких полотнах рисовой бумаги и шифона возникает картина. А вместо красок кофе, чай или шоколад. Это не развлечение и не шоу. От зрителей требуется серьезное и вдумчивое восприятие. "Мне хотелось бы рассказать о своем творчестве и предложить зрителям свое понимание, что такое внутреннее воображаемое пространство. Не мое личное, а каждого человека в отдельности", - говорит Сайнхо Намчылак, певица, художница.

Еще один фестивальный день ждет иркутян в субботу в арт-пространстве "Капиталист". "Действительно, это будет интересный день, потому что там, кроме музыкантов, будут присутствовать и современные хореографы, и дизайнеры, и художники. Очень много будет инсталляций, очень много будет интерактивных перфомансов, связанных с изобразительным творчеством, художественным творчеством", - рассказал Евгений Маслобоев, организатор фестиваля авангардной музыки "Fall ap!".

Авангардное искусство может быть сложным для понимания, но оно расширяет внутренние границы зрителя и слушателя. В Иркутске подобный фестиваль пройдет во второй раз. 

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