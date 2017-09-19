Оставленный без присмотра ребенок погиб от ожогов 17:50, 19 сентября 2017 г.



Ребенок, которому было чуть меньше года, погиб в поселке Кропоткин Бодайбинского района. Пьющие родители оставили его дома одного. В это время в квартире прорвало батареи с горячей водой.

Вода ошпарила мальчика и залила работающий телевизор. Тот взорвался и в доме начался пожар. Ребенок, который еще не умел ходить, смог слезть с дивана и отползти в другой угол комнаты, где его позже и обнаружили спасатели. Медики констатировали у малыша 40% термического ожога тела, и, несмотря на все их усилия, мальчик скончался в реанимации утром 19 сентября.