Сегодня на вампиловском фестивале свои спектакли представляют сразу три театра

17:47, 19 сентября 2017 г.

Петербург расскажет о Чулимске. Сегодня на вампиловском фестивале свои спектакли представляют сразу три театра. Монгольский коллектив играет "Старшего сына" на сцене ТЮЗа. А в Иркутском драматическом - Государственный академический театр имени Веры Комиссаржевской из Санкт-Петербурга. Артисты впервые в этом сезоне играют постановку "Прошлым летом в Чулимске" по пьесе Александра Вампилова. И сразу на гастролях в Иркутске.

Спектакль в репертуаре театра уже несколько лет и пользуется популярностью у зрителей. Эта история из другого времени, но о тех же людях и их вечных чувствах. Спектакль "Прошлым летом в Чулимске" стал номинантом высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой cофит" сразу в трех номинациях. "Он поставлен просто, такой классический вариант, без каких-то наворотов, суперрешений. Материал поражает просто гаммой чувств, ты можешь играть и комедию, и трагедию, поэтому Вампилов - это гений", - сказала Ольга Арикова, актриса академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской, г.Санкт-Петербург.

А на камерной сцене сегодня спектакль итальянской актерской школы из города Порденоне. Гости играют постановку "Любовь не перестает..." по произведениям Вампилова. Напомним, 11-й Международный театральный фестиваль открыли в воскресенье. В Иркутск съехались 19 творческих коллективов со всего мира.

Заметки

"Барьеров нет" от 15.09.2017

В муниципальном автопарке Иркутска обновление. Его пополнили 17 новых автобусов. Все они низкопольные со специальными пандусами. А...

22:23, 15 сентября 2017 г.

На Иркутскую область надвигается непогода

По данным метеорологов, уже в ближайшие сутки в некоторых районах Иркутской области пройдут грозы и усилится ветер. Порывы будут...

14:06, 13 сентября 2017 г.

Снег и дождь придут в Иркутскую область

Кроме того, ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области. Также в западных, северо-западных,...

16:50, 08 сентября 2017 г.

Заморозки и высокие классы пожарной опасности прогнозируют в Иркутской области

Непогода придет в регион ближе к концу недели, синоптики ожидают понижение ночных температур до минус 5 градусов. Главное управление...

16:00, 06 сентября 2017 г.

Погода ухудшится в Иркутской области

Грозы, дождь и даже заморозки ожидают в Иркутской области. Ненастная погода придет в регион уже в ближайшие дни. Пятого сентября на...

17:57, 04 сентября 2017 г.

"Барьеров нет" от 25.08.2017

Стремясь отобразить этот мир, он лепит свой из сотен реалистичных скульптур. В этом выпуске программы "Барьеров нет" наши...

20:40, 25 августа 2017 г.

Смотрите программу "Разговор о важном" в эфире канала "Домашний"

С чего началась иркутская зоогалерея? Что ест медведь и сколько пищи ему нужно в день? Какой зверь самый дорогой? Обо всем этом вы...

16:16, 24 августа 2017 г.

Смотрите программу "Разговор о важном" в эфире телеканала "Домашний"

Новому аэропорту в Иркутске быть. Росавиация одобрила реконструкцию воздушной гавани. О грандиозных планах в эксклюзивном интервью...

18:13, 18 августа 2017 г.

"Барьеров нет" от 11.08.2017

Ровно через три недели начнется новый учебный год, и сесть за парту наравне с другими смогут еще больше детей с ограниченными...

20:54, 11 августа 2017 г.

Россия - одна из худших в мире стран для пенсионеров

В Глобальном пенсионном индексе крупной инвесткомпании наша страна заняла 40-е место из 43 возможных. Хуже пожилым людям живется только в...

15:54, 20 июля 2017 г.