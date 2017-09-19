Сегодня на вампиловском фестивале свои спектакли представляют сразу три театра 17:47, 19 сентября 2017 г.



Петербург расскажет о Чулимске. Сегодня на вампиловском фестивале свои спектакли представляют сразу три театра. Монгольский коллектив играет "Старшего сына" на сцене ТЮЗа. А в Иркутском драматическом - Государственный академический театр имени Веры Комиссаржевской из Санкт-Петербурга. Артисты впервые в этом сезоне играют постановку "Прошлым летом в Чулимске" по пьесе Александра Вампилова. И сразу на гастролях в Иркутске.

Спектакль в репертуаре театра уже несколько лет и пользуется популярностью у зрителей. Эта история из другого времени, но о тех же людях и их вечных чувствах. Спектакль "Прошлым летом в Чулимске" стал номинантом высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой cофит" сразу в трех номинациях. "Он поставлен просто, такой классический вариант, без каких-то наворотов, суперрешений. Материал поражает просто гаммой чувств, ты можешь играть и комедию, и трагедию, поэтому Вампилов - это гений", - сказала Ольга Арикова, актриса академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской, г.Санкт-Петербург.

А на камерной сцене сегодня спектакль итальянской актерской школы из города Порденоне. Гости играют постановку "Любовь не перестает..." по произведениям Вампилова. Напомним, 11-й Международный театральный фестиваль открыли в воскресенье. В Иркутск съехались 19 творческих коллективов со всего мира.