Завершились Всероссийские юношеские игры боевых искусств

16:33, 19 сентября 2017 г.

Каратисты Иркутской области собрали солидный урожай медалей на открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств. Соревнования проходили в Анапе, в них участвовали представители 41 региона. О том, что такое всестилевое карате и кто из наших спортсменов не встретил себе равных, расскажем далее.

Всестилевое карате - формально новый вид спорта. Соревнования проводят в следующих группах спортивных дисциплин: ограниченный контакт, полный контакт, а также полный контакт в средствах защиты. Очки идут как в индивидуальную копилку, так и в командный зачет. Именно эта дисциплина, несмотря на свою относительную молодость, стала наиболее результативной для юных каратистов из нашего региона. На соревнованиях в Анапе собрались около тысячи спортсменов. Но, несмотря на столь серьезную конкуренцию, практически каждый пьедестал не обходился без иркутских каратистов. "Золото взял я в кумитэ и командном ката, наша команда взяла золото. Мы просто очень много уже соревнований делаем командное ката. У нас сплоченный коллектив, и мы перебороли свое волнение", - поделился Даниил Токарев, член сборной Иркутской области по всестилевому карате.

Подготовке к столь серьезным соревнованиям посвятили почти полгода тренировок. Но залог победы не только в физподготовке, важно настроиться морально. Ради медалей 12-летней Дарье Пирве из Иркутска пришлось даже рискнуть здоровьем. "Было очень тяжело морально. Потому что как раз в этот день я заболела. У меня болела голова, кружилась, но я собралась и заняла первое место", - рассказала Дарья Пирва, член сборной Иркутской области по всестилевому карате.

Как и любой другой молодой вид спорта, всестилевое карате страдает от субъективности судей. Критерии оценки еще вызывают у участников и их тренеров много вопросов. "Держались друг за друга горой, стояли. К сожалению, не всегда нам везло даже не с нашей подготовкой, а со взглядом судей. На исполнение какой-то техники бывают разные взгляды. И поэтому то, что нам кажется, мы делаем просто замечательно, со стороны других спортсменов кажется, что это не очень", - говорит Ия Малова, тренер.

Можно сказать, что для иркутских спортсменов соревнования закончились триумфом. В общей копилке 8 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых медали. Впереди у юных спортсменов подготовка к первенству и чемпионату России, которые пройдут в Москве в начале декабря.

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