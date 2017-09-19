Жилищный комплекс "Изумруд" ждет новоселов

16:26, 19 сентября 2017 г.

Буквально нарасхват. Квартиры в Иркутске пользуются большим спросом. Такого ажиотажа на рынке недвижимости не было уже давно. Ставка по ипотеке достигла рекордного минимума, сейчас она составляет менее 10%. Соответственно, выросла и покупательская способность.

Спрос на новые квадратные метры в этом году взлетел сразу на 15%. Эксперты говорят: такого резкого скачка не было уже давно. Причина тому, во-первых, более доступная ипотека - сейчас кредит можно взять по ставке 9,5%, а во-вторых, большой выбор жилья. Новые комплексы в городе строят практически непрерывно. В связи с этим меняется и спрос. Люди стали уделять больше внимания инфраструктуре и тому, насколько удобно будет жить в доме. Обращают внимание на вид из окна, наличие детской площадки, магазинов, детских садов.

Именно на комфортной среде и делали акцент при строительстве жилищного комплекса "Изумруд". Это современная отделка не только квартир, но и приподъездных путей, навигации. Материалы и оригинальные цветовые решения также влияют на общее восприятие дома. Накануне покупателям здесь вручили ключи от квартир. Первую очередь домов сдали досрочно, на четыре месяца раньше. В комплекс входят семь многоквартирных блок-секций разной этажности, выполненных в одном стиле. "Мы формируем среду для жизни. Поэтому активно с дизайнером работали по навигации подъездов, по их цветовой окраске, активно обратили внимание и на озеленение, и на благоустройство", - говорит Екатерина Прядко, генеральный директор ООО "Гранд-Строй".

Планировка разная. Это и небольшие студии, и просторные квартиры с двумя спальнями и гостиной зоной. Все жилье выполнено в стиле смарт, когда каждый метр приносит пользу владельцу. Квартиры сдают в белой отделке, под косметический ремонт. "Жилой комплекс "Изумруд" находится в очень хорошем месте. Здесь удобная развязка, здесь есть школа для детей. Дети пойдут в университет, рядом он тоже есть. Есть различные универмаги, супермаркеты. До центра недалеко. Это очень удобно", - отмечает Артем Миронов, дольщик.

А к новоселью жителям и всем горожанам подарили, в том числе, и новый арт-объект – 3D-галерею. Ее расположили прямо во дворе нового дома.

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