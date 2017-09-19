"Удивительное рядом" 16:21, 19 сентября 2017 г.



Таких заплаток на асфальте вы еще не видели. Причем на новом асфальте. В социальных сетях активно обсуждают фотографию с иркутской улицы Дальневосточная. Видимо, автовладелец проигнорировал предупреждение о том, что во дворе будут укладывать новое покрытие и оставил свое авто прямо на проезжей части. В итоге работники не растерялись и новый асфальт теперь есть везде на Дальневосточной, кроме того места, где была припаркована машина.

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