Производители и сбытчики контрафактного алкоголя предстанут пред судом 16:19, 19 сентября 2017 г.



Эхо "Боярышника" до сих пор раздается в Иркутске. На этот раз на скамью подсудимых отправятся производители и сбытчики контрафакта. Они организовали крупное производство паленого алкоголя в простом гаражном боксе в селе Мамоны.

Подпольный бизнес раскрыли в январе этого года. Дельцов задержали с поличным бойцы Росгвардии при поддержке ФСБ. В мини-заводе обнаружили 24 тонны суррогата, поддельные акцизные марки и даже специальную линию по розливу зелья. Теперь расследование окончили, дело направили в суд. Но на этом борьба с контрафактом не окончена. На одной из оптовых баз в Ленинском районе полицейские нашли настоящий тайник сомнительного алкоголя. Вход в секретную комнату предприимчивые бутлегеры замаскировали под дверцу шкафа, за которой прятали полторы тысячи литров незаконного товара. Хозяева торговой точки тоже теперь пойдут по делу о подделке акцизных марок и торговле контрафактом.