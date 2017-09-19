У Усолья-Сибирского новый глава 14:53, 19 сентября 2017 г.



Мэр города торжественно вступил в должность и принес присягу. Максим Торопкин одержал победу 10 сентября. Впервые за 15 лет в территории главу города выбрали всенародным голосованием.

Во время церемонии инаугурации мэру в напутственных словах обозначили самую главную точку роста для Усолья. Пока это один из моногородов Иркутской области, который имеет статус территории опережающего развития. "Система налоговых послаблений и льгот позволит сюда завести бизнес, который с удовольствием будет вести производственную деятельность. Законодательное собрание поддерживало и будет поддерживать город для того, чтобы жизнь здесь менялась в лучшую сторону", - заявил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Новому мэру Усолья-Сибирского Сергей Брилка посоветовал обратить пристальное внимание на городское благоустройство и, в частности, на состояние главной улицы города – проспекта Комсомольский. Преображению территории уже помогает пятилетняя программа благоустройства городской среды. В Усолье сейчас идет работа в шести городских дворах.