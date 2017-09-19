КПРФ провела в муниципальные думы 335 человек 14:10, 19 сентября 2017 г.



Выборы были сложными, но демократичными. Губернатор Сергей Левченко дал оценку политпроцессу, который завершился 10 сентября.

Оказалось, не так много людей хотят работать в местном самоуправлении районов или становиться депутатами местных дум. И только усилиями областных отделений всех политических партий удалось сформировать более-менее конкурентную среду. По итогам выборов КПРФ провела в муниципальные думы 335 человек. 21 кандидат от партии победил на выборах глав и мэров. В частности, мэром Усольского района переизбрался коммунист Виталий Матюха, в Слюдянском победу над единороссом Андреем Должиковым одержал кандидат Алексей Шульц. "Выдвинуто было 690 кандидатов на этот уровень, и если говорить о результате, который получился в результате выборов, то из 690 кандидатов победили 345 человек, то есть 50%. Это лучший результат за всю историю существования Иркутской области выборов после развала Советского Союза", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Теплоцентрали в Байкальске предстоит сменить собственника. Ее планируют передать в областное подчинение, рассказал глава региона. По его словам, именно такое использование административного ресурса он считает приемлемым. И напомнил, что увольнение главы Вихоревского муниципального образования за срыв отопительного сезона было правомерным, суд оставил в силе такое решение.