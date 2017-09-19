В следующем году россияне получат на один выходной больше 14:01, 19 сентября 2017 г.



Календарь праздничных дней уже утвержден. Зимний отдых начнется 30 декабря и продлится до 8 января.

В 2016-м выходные начинались 31-го. Так что инициатива некоторых парламентариев сократить зимние каникулы в итоге привела к обратному результату. Тем более 70%россиян оказались против такой идеи. Кроме того, в День защитника Отечества жителей страны ждут два выходных дня, а в Международный женский день целых четыре. Переносы позволят соблюсти трудовой кодекс, согласно которому между рабочими неделями должно быть не менее 42 часов непрерывного отдыха.