Беспилотник, оснащенный тепловизором, поможет бороться с загрязнением окружающей среды 13:59, 19 сентября 2017 г.



Крылатый помощник в деле охраны природы. Беспилотный летательный аппарат заступил на службу в управление Росприроднадзора по Иркутской области. Легкая машина оснащена тепловизором. С какими опасностями теперь будет легче бороться, расскажем далее.

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На площадку под Оёком мусор выбрасывают уже почти 10 лет. Когда-то тут добывали песок. Карьеры остались, вот и начали самые ленивые использовать место как свалку. Ведь до официального полигона полсотни километров. А периодически отходы начинают гореть. Глава администрации выделяет трактор, мусор засыпают землей. Хотя земля муниципалитету не принадлежит. "В отдел надзорной деятельности по Иркутскому району поступило обращение из прокуратуры. По данному факту проводится проверка, в настоящий момент отправлены запросы в соответствующие органы для установления собственника земельного участка. По результатам проверки и установления собственников будет выдано предписание собственнику, и собственник будет привлечен к административной ответственности",- сообщил Павел Крышкин, старший инспектор надзорной деятельности по Иркутскому району.

Сейчас свалка не горит, но очаги тления могут располагаться на большой глубине. Найти их поможет беспилотный летательный аппарат. Машину стоимостью около двух миллионов рублей приобрели по федеральной целевой программе "Охрана озера Байкал". Расчетное время полета аппарата 50 минут, то есть он может улететь на 50 километров. Это особенно важно при обнаружении очагов горения на севере, в тайге и труднодоступной местности. Кроме того, тепловизор поможет найти водные загрязнения. Когда сточная вода поступает в реку, ее температура выше, чем у окружающей среды. Кстати, о водных загрязнениях. Специалисты Росприроднадзора озвучили результаты исследований подозрительного пятна, которое появилось на иркутском водохранилище две недели назад. "31 августа поступил звонок, 31 августа выполнен отбор проб. По результатам испытаний вод концентрация загрязняющих веществ не превышает предельно допустимую концентрацию водоемов. По поводу природы данного пятна сделали запрос в Лимнологический институт. По информации лимнологического института, это водоросли", - рассказала Тамара Мадаева, начальник отдела надзора за водными и земельными ресурсами управления Росприроднадзора по Иркутской области.

Водоросли размножились из-за чрезвычайно теплого лета. Ну а Росприроднадзор продолжит проверки и рейды, в том числе и с воздуха.