Новый руководитель управления Росгвардии по Иркутской области заступил на службу 13:53, 19 сентября 2017 г.



Полковник полиции Алексей Сапожников ранее занимал аналогичную должность в Забайкальском крае. Он начинал службу с должности инспектора ДПС в Читинской области, затем работал начальником управления вневедомственной охраны при УМВД России по Забайкальскому краю.

Личному составу нового руководителя представили заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии, генерал-полковник полиции Сергей Лебедев и командующий Сибирским округом войск национальной гвардии, генерал-полковник Виктор Стригунов. "Все полномочия наших подразделений Росгвардии определены федеральным законом 226. Я думаю, что коллектив, сформированный на данной территории, работоспособный и сможет выполнять все поставленные задачи", - сказал Алексей Сапожников, начальник управления Росгвардии по Иркутской области.