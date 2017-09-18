На 21 километре Байкальского тракта автопробка возникла из-за светофора 17:25, 18 сентября 2017 г.



Не только автомобильные аварии становится причиной дорожных пробок, но и, казалось бы, светофор. Все выходные водители, возвращаясь в Иркутск по Байкальскому тракту, попадали в многочасовую пробку. Всему виной светофор на 21 километре.

Причем пробка не становилась меньше даже поздней ночью. По мнению автомобилистов, регулировщик "подмигивал слишком редко", а если и включал разрешающий зеленый, то ненадолго. Фотографии и видео автолюбители отправляли в социальные сети с гневными комментариями.

- Единственная причина, почему я не езжу в Листвянку.

- Хоть вечером в воскресенье можно в ручном режиме переключать? Из города трафик в разы меньше. Инспектора задействовать. Для чего нам ГИБДД? С эвакуаторами ездить и кортежи сопровождать?

- Сегодня не выдержал, позвонил в ГИБДД и оставил жалобу.

- По-моему, это безобразие и разгильдяйство. Поставить светофор и не следить за трафиком.

- Я вообще не понимаю, зачем там светофор? Поток в обе стороны спокойно разъезжается, две полноценные полосы.

По мнению автомобилистов, временный светофор сдерживал потоки машин слишком усердно. Даже сейчас нетерпеливые водители, не теряя драгоценного времени, нарушают правила и проезжают на красный. Не останавливает их и двойная сплошная. Как нам пояснили в ГИБДД, это проблема собственников автотрассы. Те, в свою очередь, уже сегодня вечером уберут временный светофор. И машины беспрепятственно поедут в обе стороны Байкальской автомагистрали.