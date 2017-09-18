Повысить акцизы на бензин

17:20, 18 сентября 2017 г.

Такое решение приняли в правительстве России. С предложением выступило Министерство транспорта, сообщает РБК. Таким образом чиновники предлагают собрать нужные средства для строительства дорог в Крыму и Калининграде.

Цены на топливо поднимут в два этапа. По пятьдесят копеек надбавят сначала в январе, потом в июле. Доходы от такого повышения составят примерно 60 миллиардов рублей. Тем временем, эксперты предрекают: повышение акциза на бензин спровоцирует очередной рост цен абсолютно на все. "У нас любое повышение цен, любую ситуацию монополисты, экономические субъекты, проще говоря, торговля используют как повод для роста цен. Цена же на бензин повысилась! Чисто статистически это незначительно. Я ожидаю рост цен примерно на 5%", - сказал Виктор Чебунин, экономист.

Также эксперты отмечают, что в целом экономическая ситуация в 2018 году вряд ли изменится в лучшую сторону. Что касается акцизов на бензин, отмечают, что решение это предварительное, но оно уже вряд ли изменится.

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