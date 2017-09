Иркутские геймеры приняли участие в турнире по World of Tanks 17:05, 18 сентября 2017 г.



"Время танков" пришло. В турнире по World of Tanks приняли участие более двух тысяч иркутян. Эта игра уже долгое время является самой популярной среди киберспортсменов разных возрастов. В танковой армии нашего региона более 250 тысяч игроков.

Лица игроков сосредоточены, а техника в их руках "горит". "Танкисты" соревнуются в личном зачете. На виртуальном полигоне десятки вражеских машин. В этом бою не важен возраст и социальный статус. "Я знаю людей, которым за семьдесят, играют, а знаю пацанов, которым пять-шесть лет, и уже садятся и играют в танки", - говорит Алексей Коваленко, участник турнира.

Игра World of Tanks - одна из самых популярных среди геймеров в России. Сейчас во всем мире у нее больше ста миллионов поклонников. Что же привлекает киберспортсменов? Прежде всего, любовь к истории, говорят разработчики. В основе игры события Великой Отечественной войны. Виртуальные танки максимально приближены к их реальным аналогам. "Ну, и желание, соответственно, поуправлять огромной стальной машиной, 40- или 50-тонной. Наверное, желание любого молодого человека в детстве. А так как наша аудитория достаточно взрослая, это мужчины 30-35 лет, то вот их мечта и сбывается в игре World of Tanks", - считает Иван Живица, специалист по связям с общественностью компании-разработчика игры World of Tanks.

"Время танков. Битва взводов" - это серия из шести турниров в разных регионах страны. Первые два уже прошли в Хабаровске и Владивостоке. Впереди Краснодар, Ростов-на-Дону. За главной иркутской игрой по большому экрану следит весь зал ледового дворца. А это более двух с половиной тысяч зрителей. На сцене финал. За лидерство сражаются лучшие из лучших - команды профессионалов. Делятся: главные составляющие успешной игры - это качественный интернет и слаженная команда. Первое обеспечил технический партнер турнира – телеком-оператор "Дом.ru". "Мы готовимся морально, да, конечно. Мы часто разговариваем, обсуждаем тактику. Это командная игра, нужно, чтобы вы с командой были, так сказать, на одной волне", - делится Сергей Горохов, финалист турнира.

Победа досталась команде "TEAM Maslo". Следующий этап для них - это суперфинал страны. Он пройдет в ноябре в Екатеринбурге.