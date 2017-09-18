Открылся 11-й Международный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова 16:56, 18 сентября 2017 г.



Самая театральная неделя началась в Иркутске - открылся 11-й Международный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова. 19 театров из разных городов мира покажут свои лучшие спектакли. Этот фестиваль уже называют особенным: он проходит в год 80-летия драматурга, и многие коллективы привезли постановки по его пьесам. Как открывали театральный праздник и что увидит иркутская публика? Расскажем далее.

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Раз в два года Александр Вампилов назначает свидание у Иркутского драматического всем, кто любит театр. Они узнают друг друга по ветке рябины в руках. В этом году вампиловский фестиваль принимает 400 гостей и 4 тысячи зрителей.

В год 80-летия драматурга театральный праздник открыли спектаклем "Старший сын". Для Московского драматического театра "Сфера" это первая постановка по Вампилову. Сыграть на родине автора - испытание, но иркутские зрители приняли спектакль с воодушевлением. Давно знакомая история о семье Сарафановых снова заставляет сочувствовать, ностальгировать и смеяться от души. "Ни кино, ни телевидение, ни интернет ежеминутного, ежесекундного общения непосредственного не дадут. Это может только театр. И это самое ценное, что есть в театре. И Вампилов, мне кажется, в этом направлении автор, который дает все возможности, потому что он на этом стоит. Это самое человеческое общение души в душу, эта связь от сердца к сердцу, она, наверное, главная", - считает Александр Коршунов, народный артист России, главный режиссер Московского драматического театра "Сфера".

На камерной сцене фестиваль открыл театр из Сеула. Постановка "Когда цвела гречиха" по произведению одного из лучших писателей Южной Кореи Ли Хё Сока. В спектакле соединились мудрость и утонченность Востока, вековые традиции корейцев и современные театральные приемы.

Молодой режиссер Ким Ван Сок, создавая постановки, живет мечтой попасть на вампиловский фестиваль. Этот визит в Иркутск - уже четвертый. "Встречу, отношение я только здесь чувствую. Родина - это Корея. Но духовная родина - вампиловский фестиваль. Я это чувствую, поэтому я очень хочу каждый год приезжать", - сказал Ким Ван Сок, режиссер театральной компании "MYUNG PUM", г.Сеул.

На 11-м вампиловскиом фестивале три разных театра сыграют "Старшего сына", свои версии представят французы и монголы. Санкт-Петербургский театр имени Комиссаржевской привезет постановку по пьесе "Прошлым летом в Чулимске", Узбекистан представит "Провинциальные анекдоты". А завершат фестиваль 24 сентября охлопковцы спектаклем "Прощание с Матёрой" по повести Валентина Распутина. Писателю в этом году тоже исполнилось бы 80.