76 именных саженцев высадили в Иркутске 16:36, 18 сентября 2017 г.



Деревья со своей фамилией. 76 именных саженцев высадили в Иркутске. Целая аллея появилась благодаря акции "Мое дерево в моем городе". На бульваре Гагарина от улицы Гашека до Глазковского моста появились молоденькие ели, дубы, лиственницы, тополя и липы. Рядом с каждым деревом организаторы установили табличку с фамилией семьи, которая принимала участие в посадке.

"Каждый нормальный, неравнодушный житель нашего города понимает, что зеленое хозяйство в наших сибирских условиях очень важно и требует постоянного нашего внимания, не городских властей, не каких-то специальных служб или волонтеров, огромное спасибо общественникам, а каждого из нас внимания требует. Мы переходим к делу и действительно демонстрируем, что мы заботимся о своем доме", - отметил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Организаторы планируют сделать акцию традиционной и уже собирают заявки на участие в посадке саженцев весной следующего года.