Акция "Фасадник" продолжается в Иркутске 14:56, 18 сентября 2017 г.



"Фасадник". Этап второй. Деревянный Иркутск преображается. В областном центре волонтеры вновь вышли на улицы города с кисточками и красками. Восемь домов за один день. И это только начало. Акцию будут проводить до первого снега.

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Хозяйку этого здания на улице Грязнова десант волонтеров утром приятно удивил. О том, что ее столетний дом хотят привести в порядок, Наталье Зыриной сообщили еще месяц назад. Женщина и не надеялась, что ремонт все-таки случится. "Я так обрадовалась. Вы знаете, я живу одна. У меня вторая группа инвалидности. И, конечно, у меня нет ни времени, ни денег, чтобы хоть что-то отремонтировать", - говорит Наталья Зырина.

Во второй этап "Фасадника" включили 8 домов. Вооружившись сребками, кистями и красками, на улицы Иркутска вышли почти 100 человек. Для каждого дома подбирают свою цветовую гамму. Учитывают исторические документы, смотрят, чтобы фасад гармонично соседствовал с другими. Почти все дома - памятники архитектуры. Поэтому работают с предельной осторожностью. "Мы просто ходим и смотрим дома, которые выходят фронтом на центральные улицы города Иркутска и которые не соответствуют его облику. И хотелось бы, чтобы они были краше и красивее. И уже потом связываемся с жителями, разговариваем, готовы ли они включаться в эту акцию", - рассказывает Валентина Казимиренок, организатор акции "Фасадник".

Всего за сезон планируют обновить 50 домов. Все на центральных улицах Иркутска. Работать будут и в октябре. Пока не выпадет первый снег. Поучаствовать в акции сможет любой. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте городской администрации.