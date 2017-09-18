Областной чемпионат и первенство по конному спорту завершились в Грановщине

14:52, 18 сентября 2017 г.

В течение недели наездники показывали свое мастерство в олимпийских видах - выездка и конное троеборье. Также определяли лучших в конкуре. Кто стал победителем? Расскажем далее.

Пока наездники готовятся к старту, на поле последние приготовления. Это только со стороны кажется, что препятствия стоят в свободном порядке. В конкуре маршрут выстраивают вплоть до миллиметров. Для каждого нового турнира он индивидуальный. Часто составителей маршрута романтично называют "хореографами конкура". "Мы обязательно учитываем моменты, как лошадь видит, как она подходит к препятствию. Что должна обязательно сделать лошадь, чтобы у нее получился хороший качественный прыжок", - говорит Светлана Дудник, курс-дизайнер.

Конкур - самый зрелищный вид конного спорта. Для участия в нем нужна не только хорошая физическая подготовка, но и высокое искусство управления лошадью. А еще изрядная доля смелости и тонкий расчет. Как правило, в конкуре участвуют самые опытные наездники. На скорость пройти трассу без штрафных очков. Эту задачу стремится выполнить любой всадник. За разрушенное препятствие 4 очка штрафа. За неповиновение лошади или ошибку на маршруте удаление с поля. На соревнования заявились 8 спортсменов. Воспитаннице фонда Тихомировых Полине Кунициной пройти маршрут лучше остальных. "Этот маршрут состоял из двух гитов. То есть нам нужно было проехать первый, прошагать лошадей и проехать второй. Еще плюс запомнить два разных маршрута сразу же. В этом наша самая большая трудность и наша золотая победа. Я очень горжусь своим конем. Он мой самый настоящий друг и партнер", - поделилась Полина Куницина, победитель.

Эти соревнования стал последними в сезоне. Сейчас передышка. А потом снова упорные тренировки и подготовка к другим стартам.

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