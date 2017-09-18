Защитить байкальскую воду от подделок 14:28, 18 сентября 2017 г.



Эталонный состав глубинной воды самого чистого озера в мире определят и зафиксируют в качестве нормы. Трехстронее соглашение об этом подписали Иркутский центр стандартизации и метрологии Росстандарта, Лимнологический институт СО РАН и Ассоциация производителей байкальской воды. Задача определения эталона встала в связи со множеством подделок. Бутылки с этикетками "Байкальская вода" продаются по всей стране. Но во многих случаях производят такой продукт далеко от Прибайкалья. Выработка стандарта займет минимум год.

Андрей Федотов, директор Лимнологического института СО РАН: Мы должны пройти полный цикл, если сейчас начать с осени, то следующей осенью. Все сезоны мы должны, потому что производители отбирают ежедневно в течение всего года воду, то есть все свойства воды во все сезоны проследить. То есть к концу года следующего мы должны выйти на набор компонентов.

Евгений Курбатов, директор Иркутского ЦСМ Росстандарта: В дальнейшем мы создадим и нормативную документацию под этот, как мы его позиционируем, эталон воды байкальской питьевой, и в соответствии с этим будет организовываться весь выпуск данной продукции, ну а все отклонения от этих критериев будут уже определяться как фальсификаты.

Итогом работы станет формула патента - общехимический и изотопный состав, который характеризует именно байкальскую глубинную воду.