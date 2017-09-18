В иркутской зоогалерее поселились два волчонка 14:25, 18 сентября 2017 г.



Сто килограммов мяса в месяц. Столько понадобится иркутской зоогалерее, чтобы прокормить новых обитателей. В зоопарке поселились два волчонка. Серый и черный канадский. Животные родились в Абаканском зоопарке, но их несколько раз перекупали частные владельцы. Хозяева не смогли справиться с характером хищников и обратились за помощью в зоогалерею.

Здесь волчатам оказались рады. Животные уже начали прибавлять в весе и привыкать к новому месту обитания. "В принципе, состояние удовлетворительное, никаких следов побоев или переломов или чего-то такого на них нет, но они очень-очень пугливые. То есть они прямо боятся мужчин очень сильно, прячутся, боятся звуков громких. Они всего-всего боятся. Ну вот уже потихоньку привыкают, адаптируются, приучаем их к поводку, потому что из них нужно делать адекватных животных, чтобы самим не бояться таких зверей", - рассказала Людмила Ивушкина, координатор иркутской зоогалереи.

В зоопарке уже есть волки. Взрослая супружеская пара и две их дочери. Поэтому здесь как раз не хватало еще двух молодых самцов. Если волчата останутся, то зоогалерея сможет похвастаться маленькой стаей из трех пар хищников. А пока новым обитателям предстоит пройти карантин и реабилитацию.