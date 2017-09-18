Завершился фестиваль "Звезды на Байкале" 14:22, 18 сентября 2017 г.



Звезды классической музыки попрощались с Байкалом до следующей осени. В Иркутске завершился фестиваль "Звезды на Байкале". На сцене музыкального тетра в прощальный вечер выступил Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского. Известный своей экспрессивностью и эмоциональностью коллектив исполнил для иркутской публики музыку Чайковского, Бизе, Россини. Арии из великих опер прозвучали в исполнении солисток Мариинского театра Пелагеи Куренной и Ирины Шишковой.

А в завершение вечера Денису Мацуеву - народному артисту России, бессменному руководителю и идейному вдохновителю фестиваля "Звезды на Байкале" - вручили звание "Почетный гражданин Иркутской области". 12-й фестиваль прошел как всегда с аншлагами, в Иркутске выступили именитые коллективы: оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением маэстро Юрия Темирканова, ансамбль Юрия Башмета "Солисты Москвы", а также ведущие солисты балета Большого театра России.