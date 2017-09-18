"Время денег" 14:20, 18 сентября 2017 г.



Дети уже две недели учатся в школах, опустошив кошельки родителей расходами на тетрадки, пеналы и школьную форму. Садоводы и огородники собирают остатки урожая и надежно упаковывают их в подвалы. На рынках многоцветье и многолюдье. Кто-то подсчитывает прибыли, а вот кто-то и убытки. Одним словом, пришло "Время денег".

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Сибирская валюта - грибы да ягоды - на рынке котируется дорого и ее мало. Пятилитровое ведро рыжиков - 600 рублей. Продавцы общаться не настроены, но отметили: рыжиков по сравнению с прошлым годом в лесу мало, ездят грибники за ними далеко. Этот яркий деликатес уже отходит, на смену должны прийти опята - самые осенние близнецы грибной братии. Но и с ними пока негусто. Продавцов опят раз-два и обчелся. Впрочем, и покупатели не очень спешат раскрывать кошельки. Товар, как на подбор, свежий, мелкий, так и просится на сковородку. Или в банку под маринад. Впрочем, дни стоят теплые, может, и встретятся они друг с другом - опенок и его обожатель.

Если в сибирской валюте затишье, то в российской ожидание. Идет укрепление рубля, рынок ждет снижения процентной ставки и притока инвесторов. Но как только изменение процентной ставки остановится, возможен разворот рынка в обратную сторону. "В экономике я пока не вижу существенных положительных изменений, говорящих о том, что рублю надо укрепляться. Ну вот в краткосрочной перспективе так. То есть если вы хотите заработать, то лучшим будут рублевые бумаги, рублевые облигации, которые вам дадут известную доходность и позволят заработать на разнице цены", - сказал Сергей Малых, финансовый консультант.

Самую красочную оценку экономической ситуации дала продавец цветов Галина Семьина. Ее георгины тоже ждут своего покупателя, как вся страна притока денег в экономику. "Сейчас не время. Я-то ждала, чтобы про корни спросили. Но сейчас еще не время. Вот вечером пойдут, будут брать", - отметила Галина Семьина.

Курс доллара сегодня по отношению к рублю 57.80, евро 68.70. Литр 92 бензина – 37.90, 95-го -39.60. Дизель сохраняет статус - 39.30. Осень. Продолжение следует.