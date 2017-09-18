В дорожной аварии травмы получили 4 человека 14:14, 18 сентября 2017 г.



Серьезная авария на 17 километре Байкальского тракта закончилась больничной палатой для ее участников. Пострадали сразу четыре человека.

Известно, что водитель автомобиля BMW двигался в сторону поселка Листвянка, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, а после столкнулся с другой иномаркой, которую от удара выкинуло с дороги. Пострадали пассажиры BMW и водитель RAV-4. Женщина получила сложный перелом ноги. "В результате аварии 4 участника ДТП получили различные ранения. В настоящее время сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, по окончанию которой будет дана правовая оценка", - сообщил Иван Малахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по Иркутской области.

В ДТП косвенно пострадали еще два авто. В момент столкновения от BMW колесо, оно отлетело в идущие рядом автомобили "Субару" и "Киа". Не исключено, что водитель BMW был в состоянии алкогольного опьянения.