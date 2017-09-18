Нетрезвый капитан врезался в пирс в Листвянке 14:10, 18 сентября 2017 г.



Речное происшествие "под градусом" случилось в Листвянке. Сотрудники ГИМС попытались остановить прогулочное судно, капитан которого вел себя подозрительно.

Недолго думая, водитель решил скрыться от ответственности. Правда, весьма оригинальным способом: мужчина пошел на таран. Задним ходом он врезался в пирс, на котором в тот момент было несколько полицейских. Никто не пострадал. Позднее капитана все-таки задержали. Опасения подтвердились: мужчина был нетрезв. В таком состоянии он, судя по всему, собирался перевозить туристов по Байкалу. Теперь его судно поместили на штрафстоянку, хозяину грозит солидный штраф. А пользователи соцсетей прозвали дебошира настоящим пиратом.